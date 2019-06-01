В Dota Auto Chess добавили платную подписку

Компания Valve добавила в модификацию Dota Auto Chess платную подписку Auto Chess Pass. Пользователи могут получить доступ к дополнительному контенту за $ 0,99. Часть доходов будет перечислена студии Drodo Studio, но точные данные не раскрываются.

Таким образом Valve пытается поддержать создателей модов. За покупку подписки пользователи получат в качестве бонуса курьера Baby Roshan, золотую рамку для аватарки и другие косметические элементы. Также премиум-пользователи ежедневно за первый топ-3 будут получать дополнительные конфеты для автомата. Что касается геймплея, то он по прежнему будет полностью доступен бесплатно.



Dota Auto Chess — это одна из кастомных карт для Dota 2. По статистике на март 2019 года, её скачали более 7 млн человек. Студия также выпустила мобильную версию игры — Duoduo Auto Chess.