Постановщики «Мстителей» спродюсируют мультсериал по Magic: The Gathering
По карточной игре Magic: The Gathering снимут анимационный сериал для Netflix. Исполнительными продюсерами станут Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Финал»). Генри Гилрой («Звёздные войны: Повстанцы») и Хосе Молина («Светлячок») выступят сценаристами и шоураннерами.
Для мультсериала напишут полностью новый сюжет, который не будет повторять книги. История развернется вокруг Мироходцев (Planeswalkers) — могущественных героев и злодеев вселенной Magic.
За анимацию будет отвечать студия Bardel Entertainment. В прошлом она занимались мультсериалами «Рик и Морти» и «Принц-дракон». Над проектом также будут работать Wizards of the Coast, Hasbro Allspark Animation и Octopie Productions. Дата выхода сериала неизвестна.
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