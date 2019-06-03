Постановщики «Мстителей» спродюсируют мультсериал по Magic: The Gathering

По карточной игре Magic: The Gathering снимут анимационный сериал для Netflix. Исполнительными продюсерами станут Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Финал»). Генри Гилрой («Звёздные войны: Повстанцы») и Хосе Молина («Светлячок») выступят сценаристами и шоураннерами.

Для мультсериала напишут полностью новый сюжет, который не будет повторять книги. История развернется вокруг Мироходцев (Planeswalkers) — могущественных героев и злодеев вселенной Magic.

За анимацию будет отвечать студия Bardel Entertainment. В прошлом она занимались мультсериалами «Рик и Морти» и «Принц-дракон». Над проектом также будут работать Wizards of the Coast, Hasbro Allspark Animation и Octopie Productions. Дата выхода сериала неизвестна.