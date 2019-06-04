Игрока Overwatch League закидали помидорами
Неизвестные закидали помидорами участника команды Florida Mayhem по Overwatch Ха Sayaplayer Юнг Ву. Об этом киберспортсмен рассказал в «Твиттере». Причины инцидента также не раскрываются.
Команда Florida Mayhem выступает от лица штата Флорида (США). В прошлом году состав занял 7-11-е место в лиге и не вышел в плей-офф. По итогам первых двух этапов нового сезона киберспортсмены также не смогли войти в топ-8.
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