Игрока Overwatch League закидали помидорами

Неизвестные закидали помидорами участника команды Florida Mayhem по Overwatch Ха Sayaplayer Юнг Ву. Об этом киберспортсмен рассказал в «Твиттере». Причины инцидента также не раскрываются.

Команда Florida Mayhem выступает от лица штата Флорида (США). В прошлом году состав занял 7-11-е место в лиге и не вышел в плей-офф. По итогам первых двух этапов нового сезона киберспортсмены также не смогли войти в топ-8.