Dota Auto Chess вышла в App Store

В магазине App Store появилась мобильная версия Dota Auto Chess. Она вышла под названием Auto Chess: Origins. Игра доступна бесплатно и занимает 600 мегабайт свободного места. Поддерживается только английский язык и для запуска требуется операционная система не младше, чем iOS 10.



Судя по всему, проект на iOS вышел при поддержке Drodo (создателей оригинальной карты в Dota 2). Издателем выступила компания Dragonest, отвечающая за релиз игры на Android. Она же осуществляет техподдержку Auto Chess на мобильных платформах.



Ранее компания Valve сообщила, что выпустит отдельную игру по Dota Auto Chess. Согласно заявлению студии, проект создаётся с согласия разработчиков Drodo Studio. Сами авторы оригинальной карты не будут участвовать в её создании. Они займутся разработкой собственной игры.