FIFA 20 выйдет в конце сентября 2019 года
Компания Electronic Arts объявила дату выпуска очередной части футбольного симулятора FIFA 20. Согласно тизеру проекта в «Твиттере», релиз состоится 27 сентября 2019 года.
Студия пообещала раскрыть больше подробностей на презентации EA Play 2019. Мероприятие можно будет посмотреть 8 июня на YouTube и Twitch. Начало — в 19:30 мск.
Ранее в Сеть попал возможный вариант обложки новой игры. Судя по всему, лицом проекта станет нападающий ФК «Пари Сен-Жермен» Неймар.
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