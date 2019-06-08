FIFA 20 выйдет в конце сентября 2019 года

Компания Electronic Arts объявила дату выпуска очередной части футбольного симулятора FIFA 20. Согласно тизеру проекта в «Твиттере», релиз состоится 27 сентября 2019 года.

Студия пообещала раскрыть больше подробностей на презентации EA Play 2019. Мероприятие можно будет посмотреть 8 июня на YouTube и Twitch. Начало — в 19:30 мск.



Ранее в Сеть попал возможный вариант обложки новой игры. Судя по всему, лицом проекта станет нападающий ФК «Пари Сен-Жермен» Неймар.