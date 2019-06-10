Riot Games выпустит аналог Auto Chess для League of Legends

Компания Riot Games анонсировала свой аналог игры Auto Chess в виде отдельного режима для League of Legends. Он будет называться Teamfight Tactics. Запуск на тестовом сервере состоится в июне 2019 года. Бета-релиз в основном клиенте запланирован вместе с добавления патча 9.13.
TFT повторяет основные механики и принципы Auto Chess. Роль курьеров будут выполнять существа — маленькие легенды. На старте их будет шесть видов. Первую игрок получит бесплатно. Остальных можно докупить и улучшить во внутриигровом магазине.
Перед каждым раундом пользователи тратят золото в магазине на покупку чемпионов. Каждого из героев можно улучшить. Для этого необходимо собирать персонажей одной фракции и класса.
При объединении трех копий одного героя игрок получит его суперверсию. Три улучшенных копии эволюционируют в абсолютную версию персонажа. После прокачки у чемпионов будут открываться дополнительные умения.
Как только игроки закончили приготовления, команды перемещаются на гексоганальное поле из шести рядов, где и происходит сражение. Персонажей нельзя контролировать. Они самостоятельно перемещаются, атакуют и используют способности. Главная цель — остаться в живых в борьбе с семью другими участниками.
В Riot Games не скрывают, что поводом для создания TFT стала модификация для Dota 2. «Нам нравится эта игра, и она вдохновила нас создать похожий режим в Лиге», — говорится в анонсе.
Компания собирается развивать режим совместно с сообществом. Патчи для TFT будут выходить каждые две недели. Ранговые очереди планируют добавить с обновлением 9.14. К тому моменту авторы собираются устранить серьезные ошибки и наладить баланс.
Dota Auto Chess разработала китайская студия Drodo. Впервые о кастомной карте заговорили в сообществе в декабре 2018 года. С момента релиза игру скачали 8,9 млн раз. Количество уникальных пользователей за все время составляет 3,1 млн человек.
Разработчики Auto Chess выпустили свою версию для мобильных платформ на iOS и Adroid во втором квартале 2019 года. Компания Valve планирует создать собственную игру. В мае компания зарегистрировала торговую марку Dota Underlords.
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