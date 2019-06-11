Valve улучшила производительность CS:GO на слабых компьютерах

Компания Valve выпустила обновление для шутера CS:GO. В нём разработчики улучшили производительность игры и добавила раздел турниры в китайском клиенте игры.



Список изменений в CS:GO:

— Снижено количество памяти для обработки моделей персонажей.

— В режиме Danger Zone взрывчатка C4 теперь спадает с заложника, если его подобрать.

— Активирована панель «Турниры» в китайском клиенте CS:GO.



После патча некоторые игроки пожаловались на некорректное отображение персонажей, которые стали прозрачными. Баг обнаружен в меню игры. Есть ли аналогичные проблемы в матчах, пока неизвестно. с

