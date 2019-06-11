Winstrike выбрала участников программы по поддержке стримеров Winstrike BOX

Киберспортивная организация Winstrike выбрала участников для программы поддержки стримеров Winstrike BOX. Об этом в редакцию «Чемпионата» сообщил менеджмент команды.



В ходе проекта определился ряд стримеров-победителей. Наиболее активные и креативные участники получат компьютеры от Cooler Master, игровые мониторы и другие девайсы. Также они получат уникальные контракты с агентством Winstrike для участия в дальнейших медийных проектах.



Согласно заявлению менеджмента, программа поможет молодым стримерам в развитии своих навыков и усилении своей медийности. В нём может принять участие любой желающий. На момент написания статьи в нём зарегистрировались более 2 тыс. стримеров и 1,5 тыс. киберспортсменов.