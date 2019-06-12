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Valve добавила рейтинг команд Dota Pro Circuit в игровой клиент Dota 2

Valve добавила рейтинг команд Dota Pro Circuit в игровой клиент Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Компания Valve добавила в Dota 2 рейтинг команд Dota Pro Circuit сезона 2018/19. Он появился на странице приглашений боевого пропуска The International 2019. Кроме этого разработчики исправили ряд внутриигровых ошибок.

Список изменений в Dota 2:
— Добавлена вкладка «приглашения» в боевой пропуск. По итогам сезона в нём расположатся 12 лучших команд;
— Исправлена ошибка с отображением карты «Экспедиции в джунгли»;
— Исправлены некоторые косметические ошибки.

Боевой пропуск The International 2019 был добавлен 8 мая 2019 года. Четверть от его продаж отправится в призовой фонд чемпионата. На момент написания новости он превысил $ 17,8 млн. Это почти на $ 4 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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