Valve добавила рейтинг команд Dota Pro Circuit в игровой клиент Dota 2
Компания Valve добавила в Dota 2 рейтинг команд Dota Pro Circuit сезона 2018/19. Он появился на странице приглашений боевого пропуска The International 2019. Кроме этого разработчики исправили ряд внутриигровых ошибок.
Список изменений в Dota 2:
— Добавлена вкладка «приглашения» в боевой пропуск. По итогам сезона в нём расположатся 12 лучших команд;
— Исправлена ошибка с отображением карты «Экспедиции в джунгли»;
— Исправлены некоторые косметические ошибки.
Боевой пропуск The International 2019 был добавлен 8 мая 2019 года. Четверть от его продаж отправится в призовой фонд чемпионата. На момент написания новости он превысил $ 17,8 млн. Это почти на $ 4 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
- 12 июня 2019
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04
-
05:36
-
02:03
- 9 июня 2019
-
23:50
-
22:41
-
21:01
-
18:23
-
15:43
-
14:40
- 8 июня 2019
-
20:55
-
17:40
-
13:36
-
11:24
-
11:08
- 7 июня 2019
-
18:29
-
13:25
-
11:19
-
10:54
- 6 июня 2019
-
20:38
-
19:55
-
18:23
Партнерский контент