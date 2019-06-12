Solo выступит на EPICENTER Major. Капитан VP опубликовал обращение к сообществу

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин опубликовал заявление к сообществу Dota 2. Он рассказал, что вместе с Valve и OG стороны пришли к взаимопониманию. На The International 9 компания соберёт всех для формирования единого свода правил, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Березин попросил посетителей EPICENTER Major проявить уважение к Себастьяну Ceb Дебсу и его партнёрам по команде. VP и OG намерены провести товарищеский шоу-матч на турнире.

«Хочу поделиться с фанатами и всем комьюнити Dota 2 кратким обновлением касательно нашей с Ceb ситуации. Мы тесно общались с Valve с момента, когда всё случилось. Это был открытый и честный диалог. На мой взгляд, в конце мы смогли прийти к взаимопониманию.

Мы договорились, что наши команды будут действовать вместе при разработке методики решения подобных проблем в будущем. Во время The International мы сядем вместе с Valve и другими игроками и обсудим возможные пути реализации. У нас похожие взгляды на решение проблемы, поэтому я оптимистично настроен по поводу результата.

Сделав заявление в разгар ситуации, я хотел, чтобы Valve открыто высказалась о происходящем. Представители компании сделали это во время нашего общения, и я благодарен им. Конечно, я бы хотел найти решение здесь и сейчас, но мы все стремимся к тому, чтобы оно стало постоянным. Я понимаю, на это понадобится время.



Чтобы показать фанатам, что всё плохое осталось позади, мы договорились с OG, что сделаем всё возможное для проведения товарищеского шоу-матча на EPICENTER Major. Всё зависит от решения организационных вопросов. Надеюсь, всё получится.

Я также призываю зрителей проявить уважение к Ceb и его партнёрам по команде. Давайте покажем нашим гостям настоящую русскую гостеприимность. Но не забывайте, кто ваша родная команда. Во избежание всех сомнений я приеду на турнир и сыграю вместе с парнями.

Спасибо всем за поддержку, с нетерпением ждём встречи с вами», — написал Березин.

Себастьян Ceb Дебс оказался в центре расистского скандала 24 мая. На форуме Reddit появились скриншоты, где он оскорбительно отзывался об игроках из России. После этого он трижды приносил извинения публично: на Reddit, в «Твиттере» и во время трансляции студии Ruhub.

Алексей Березин выступил с критикой французского киберспортсмена. Он пообещал пропустить EPICENTER Major, если Valve никак не отреагирует на ситуацию.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb