Solo выступит на EPICENTER Major. Капитан VP опубликовал обращение к сообществу

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин опубликовал заявление к сообществу Dota 2. Он рассказал, что вместе с Valve и OG стороны пришли к взаимопониманию. На The International 9 компания соберёт всех для формирования единого свода правил, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Березин попросил посетителей EPICENTER Major проявить уважение к Себастьяну Ceb Дебсу и его партнёрам по команде. VP и OG намерены провести товарищеский шоу-матч на турнире.
«Хочу поделиться с фанатами и всем комьюнити Dota 2 кратким обновлением касательно нашей с Ceb ситуации. Мы тесно общались с Valve с момента, когда всё случилось. Это был открытый и честный диалог. На мой взгляд, в конце мы смогли прийти к взаимопониманию.
Мы договорились, что наши команды будут действовать вместе при разработке методики решения подобных проблем в будущем. Во время The International мы сядем вместе с Valve и другими игроками и обсудим возможные пути реализации. У нас похожие взгляды на решение проблемы, поэтому я оптимистично настроен по поводу результата.
Сделав заявление в разгар ситуации, я хотел, чтобы Valve открыто высказалась о происходящем. Представители компании сделали это во время нашего общения, и я благодарен им. Конечно, я бы хотел найти решение здесь и сейчас, но мы все стремимся к тому, чтобы оно стало постоянным. Я понимаю, на это понадобится время.
Чтобы показать фанатам, что всё плохое осталось позади, мы договорились с OG, что сделаем всё возможное для проведения товарищеского шоу-матча на EPICENTER Major. Всё зависит от решения организационных вопросов. Надеюсь, всё получится.
Я также призываю зрителей проявить уважение к Ceb и его партнёрам по команде. Давайте покажем нашим гостям настоящую русскую гостеприимность. Но не забывайте, кто ваша родная команда. Во избежание всех сомнений я приеду на турнир и сыграю вместе с парнями.
Спасибо всем за поддержку, с нетерпением ждём встречи с вами», — написал Березин.
Себастьян Ceb Дебс оказался в центре расистского скандала 24 мая. На форуме Reddit появились скриншоты, где он оскорбительно отзывался об игроках из России. После этого он трижды приносил извинения публично: на Reddit, в «Твиттере» и во время трансляции студии Ruhub.
Алексей Березин выступил с критикой французского киберспортсмена. Он пообещал пропустить EPICENTER Major, если Valve никак не отреагирует на ситуацию.
- 12 июня 2019
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04
-
05:36
-
02:03
- 9 июня 2019
-
23:50
-
22:41
-
21:01
-
18:23
-
15:43
-
14:40
- 8 июня 2019
-
20:55
-
17:40
-
13:36
-
11:24
-
11:08