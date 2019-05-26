Solo, Ceb и Valve обсудили скандал с участием французского игрока

Капитан команды Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин Valve подключилась к обсуждению расистского скандала с участием Себастьяна Ceb Дебса. Он заявил, что все три стороны совместно работают над неким «долгосрочным решением».



«В последние 48 часов мы подробно обсудили сложившуюся ситуацию с Себастьяном и Valve. Мы вместе работаем над долгосрочным решением, но очевидно, что это займёт некоторое время. Всё, что могу сейчас сказать, — рад, что мы делаем это все вместе, а поддержка от Valve воодушевляет в этой борьбе с расизмом. Сейчас нам надо всем успокоиться, сосредоточиться на новом патче и предстоящих турнирах. Мы сообщим, когда работа над решением завершится», — написал Березин.



24 июня в Сети появились скриншоты одного из рейтинговых матчей в Dota 2 с участием Себастьяна Ceb Дебса. Капитан OG назвал одного из игроков «русской шлюхой» и «собакой из страны третьего мира». После этого он принёс публичные извинения, где отметил, что повёл себя недостойно. Кроме того, Дебс принял участие в публичном интервью студии RuHub, в котором подробно рассказал о своём взгляде на ситуацию.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.