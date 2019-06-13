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В Fortnite пройдёт кросс-ивент по сериалу «Очень странные дела»

В Fortnite пройдёт кросс-ивент по сериалу «Очень странные дела»
Киберспорт / Другие игры 0

Онлайн-кинотеатр Netflix и Epic Games проведут в Fortnite специальный внутриигровой ивент, посвящённый сериалу «Очень странные дела». Об этом сообщил портал Cnet.com.

Детали ивента не раскрываются, но самые внимательные фанаты уже нашли в игре одну из отсылок к сериалу. Разработчики разместили в Fortnite вывеску магазина Scoops Ahoy, в которой работал один из героев сериала Стив Харрингтон.

Это не единственная игровая интеграция Netflix в индустрию. Ранее компания анонсировала разработку мобильной RPG по мотивам вышеупомянутого сериала. Дата релиза пока неизвестна. Кроме этого онлайн-кинотеатр планирует развивать сотрудничество с рядом других студий.

Премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоится 4 июля 2019 года.

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