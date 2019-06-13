В Fortnite пройдёт кросс-ивент по сериалу «Очень странные дела»
Онлайн-кинотеатр Netflix и Epic Games проведут в Fortnite специальный внутриигровой ивент, посвящённый сериалу «Очень странные дела». Об этом сообщил портал Cnet.com.
Детали ивента не раскрываются, но самые внимательные фанаты уже нашли в игре одну из отсылок к сериалу. Разработчики разместили в Fortnite вывеску магазина Scoops Ahoy, в которой работал один из героев сериала Стив Харрингтон.
Это не единственная игровая интеграция Netflix в индустрию. Ранее компания анонсировала разработку мобильной RPG по мотивам вышеупомянутого сериала. Дата релиза пока неизвестна. Кроме этого онлайн-кинотеатр планирует развивать сотрудничество с рядом других студий.
Премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоится 4 июля 2019 года.
- 13 июня 2019
-
17:06
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
13:35
-
12:24
-
11:29
- 12 июня 2019
-
23:44
-
21:59
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04
-
05:36
-
02:03
- 9 июня 2019
-
23:50
-
22:41
Партнерский контент