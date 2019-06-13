В Fortnite пройдёт кросс-ивент по сериалу «Очень странные дела»

Онлайн-кинотеатр Netflix и Epic Games проведут в Fortnite специальный внутриигровой ивент, посвящённый сериалу «Очень странные дела». Об этом сообщил портал Cnet.com.



Детали ивента не раскрываются, но самые внимательные фанаты уже нашли в игре одну из отсылок к сериалу. Разработчики разместили в Fortnite вывеску магазина Scoops Ahoy, в которой работал один из героев сериала Стив Харрингтон.



Это не единственная игровая интеграция Netflix в индустрию. Ранее компания анонсировала разработку мобильной RPG по мотивам вышеупомянутого сериала. Дата релиза пока неизвестна. Кроме этого онлайн-кинотеатр планирует развивать сотрудничество с рядом других студий.



Премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоится 4 июля 2019 года.

