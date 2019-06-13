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К составу NAVI.Junior по CS:GO присоединились еще два игрока

К составу NAVI.Junior по CS:GO присоединились еще два игрока
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Два участника команды MAJESTY по CS:GO Андрей Whitesmith Сарибекян и Иван kapacho Копленко присоединились к составу NAVI.Junior. Об этом сообщил менеджмент MAJESTY.

Всего в команде насчитывается четыре игрока. Ранее стало известно, что за организацию будут выступать бывший игрок Gambit Youngsters Данил Porya Порядин и участник Windigo Academy Алексей Topa Топчиенко. Тренером состава является Амиран ami Рехвиашвили.

В апреле 2019 года спортивный директор Na'Vi Андрей B1ade Городенский рассказал о планах собрать молодёжный состав по Dota 2 и CS:GO. Проект будет работать в течении лета.

Состав NAVI.Junior по CS:GO:
– Андрей Whitesmith Сарибекян;
– Иван kapacho Копленко;
– Данил Porya Порядин;
– Алексей Topa Топчиенко.

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