К составу NAVI.Junior по CS:GO присоединились еще два игрока
Два участника команды MAJESTY по CS:GO Андрей Whitesmith Сарибекян и Иван kapacho Копленко присоединились к составу NAVI.Junior. Об этом сообщил менеджмент MAJESTY.
Всего в команде насчитывается четыре игрока. Ранее стало известно, что за организацию будут выступать бывший игрок Gambit Youngsters Данил Porya Порядин и участник Windigo Academy Алексей Topa Топчиенко. Тренером состава является Амиран ami Рехвиашвили.
В апреле 2019 года спортивный директор Na'Vi Андрей B1ade Городенский рассказал о планах собрать молодёжный состав по Dota 2 и CS:GO. Проект будет работать в течении лета.
Состав NAVI.Junior по CS:GO:
– Андрей Whitesmith Сарибекян;
– Иван kapacho Копленко;
– Данил Porya Порядин;
– Алексей Topa Топчиенко.
- 13 июня 2019
-
20:43
-
17:06
-
16:05
-
15:28
-
15:18
-
13:35
-
12:24
-
11:29
- 12 июня 2019
-
23:44
-
21:59
-
19:04
-
18:05
-
15:19
-
14:34
-
12:57
-
12:32
-
12:14
-
00:44
-
00:21
- 11 июня 2019
-
17:51
-
17:19
-
16:17
-
14:38
-
12:40
-
11:03
-
10:25
-
09:52
- 10 июня 2019
-
21:44
-
19:03
-
16:01
-
15:28
-
06:04
-
05:36
-
02:03
- 9 июня 2019
-
23:50
Партнерский контент