Менеджер Team Anvorgesa: у нас нет организации, нет буткемпа, нет зарплаты

Менеджер Team Anvorgesa Витория Отеро призналась, что у перуанской команды нет финансовой поддержки со стороны. При этом за время пребывания в Киеве состав провел всего один тренировочный матч. По ее словам, Team Anvorgesa собиралась, как команда друзей. Будущее пятерки зависит от успеха на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.

Фото: https://starladder.com/

О появлении состава, финансировании и отношениях игроков

«Они просто пять игроков, они супер друзья. У нас нет организации. У нас нет буткемпа, у нас нет зарплаты. Мы просто такие: «О, будет открытая квалификация на турнир, давай сыграем». Им весело играть вместе, поэтому и собрались в одну команду. <...> Честно говоря, мы вообще не тренируемся. На этой неделе сыграли один скрим. Мы не готовились. Совсем».

Об отборочных на турнир и проблемах региона

«Мы немного столкнулись с техническими проблемами, потому что, как я уже говорила, у нас нет организации. Вот один раз игрока не было в сети, и мы не знали почему, а он не отвечал. Так что такого рода вещи случаются, когда вы не в буткемпе. В открытых квалах у нас было 4 игрока, и наш мидер отсутствовал, поэтому мы должны были найти ему замену. И после того, как мы выиграли открытые квалы, пришел наш мидер и сказал: «О, я хочу играть, вы же получили этот слот». И мы все равно согласились играть вместе. И после этого все было хорошо, потому что они действительно хорошо понимают друг друга».

О результатах и будущем

«Зависит конечно, так как они очень эмоциональны. Если мы проиграем, то команда может распасться, потому что у нас нет контрактов или чего-то, что нас держит вместе. А другие команды могут просто прийти к нам и взять некоторых наших игроков. Так что им немного трудно держаться вместе. Если у нас будут хорошие результаты — они останутся вместе».

Team Anvorgesa сейчас занимает третье место в группе А. Следующий матч перуанская команда проведет против EHOME. Победитель выйдет в плей-офф и гарантирует себе топ-4 чемпионата. Серия стартует примерно в 20:30 по мск.