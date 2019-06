Региональные квалификации на The International 9 стартуют 8 июля

Стали известны даты проведения открытых и закрытых отборочных на The International 9. Информацию опубликовал Викрам Редди.



Открытые квалификации на TI9 стартуют 3 июля. Региональные этапы пройдут с 8 по 15 июля. Отборочные пройдут в 6 регионах. По их результатам на The International 9 отправится ещё шесть команд.



Также сообщается, что групповая стадия The International 9 состоится с 15 по 19 августа. Основная стадия соревнований пройдет с 20 по 25 августа. Главный турнир года по Dota 2 принимает «Мерседес-Арена» в Шанхае (Китай).



Пока известны только восемь участников TI9: Team Secret, Virtus.pro, PSG.LGD, Vici Gaming, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid и Evil Geniuses. Ещё четыре команды определятся по итогам последнего мэйджора сезона EPICENTER в Москве. Эти составы получат приглашения на The International по результатам рейтингового сезона.



Призовой фонд TI9 на текущий момент составляет $18,7 млн. Он будет пополняться за счёт продаж Боевого Пропуска до окончания турнира.