Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Региональные квалификации на The International 9 стартуют 8 июля

Региональные квалификации на The International 9 стартуют 8 июля
Киберспорт / Dota 2 0

Стали известны даты проведения открытых и закрытых отборочных на The International 9. Информацию опубликовал Викрам Редди.

Открытые квалификации на TI9 стартуют 3 июля. Региональные этапы пройдут с 8 по 15 июля. Отборочные пройдут в 6 регионах. По их результатам на The International 9 отправится ещё шесть команд.

Также сообщается, что групповая стадия The International 9 состоится с 15 по 19 августа. Основная стадия соревнований пройдет с 20 по 25 августа. Главный турнир года по Dota 2 принимает «Мерседес-Арена» в Шанхае (Китай).

Пока известны только восемь участников TI9: Team Secret, Virtus.pro, PSG.LGD, Vici Gaming, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, Team Liquid и Evil Geniuses. Ещё четыре команды определятся по итогам последнего мэйджора сезона EPICENTER в Москве. Эти составы получат приглашения на The International по результатам рейтингового сезона.

Призовой фонд TI9 на текущий момент составляет $18,7 млн. Он будет пополняться за счёт продаж Боевого Пропуска до окончания турнира.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент