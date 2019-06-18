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Организатор Moscow Cyber Cup: EA запретила приглашать иностранных игроков

Организатор Moscow Cyber Cup: EA запретила приглашать иностранных игроков
Киберспорт / FIFA 0

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский рассказал о причинах, почему организаторы турнира Moscow Cyber Cup отказались от приглашения иностранных игроков. Как выяснилось, причиной стал издатель игры в лице Electronic Arts, которая отозвала разрешение на приглашение иностранных игроков.

«Тут сложная история правообладания. Права на аббревиатуру FIFA принадлежат международной федерации футбола, а на сам программный продукт – американской компании Electronic Arts. Сначала эта компания дала нам разрешение на привлечение иностранцев и проведение международного турнира. Мы пригласили сильных игроков, но буквально за неделю до старта, когда люди уже были готовы к нам ехать, это разрешение отозвали. Вероятно, это тоже сказалось на уровне интереса к турниру», — рассказал Полинский в интервью «Спорт-экспрессу».

Кроме этого он заявил, что на самом деле призовой фонд соревнований не сокращался и составил 1 млн рублей. Все деньги будут выплачены участникам.

За четыре дня до старта чемпионата информационное агентство ТАСС, являющееся партнёром турнира, сообщило, что сумма призовых уменьшилась с 1 млн до 160 тыс. рублей. В качестве причины указывалось, что Electronic Arts запрещает проведение сторонних мероприятий с призовым фондом более $ 2500.

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