На организаторов турнира Moscow Cyber Cup подали жалобу в прокуратуру

Авторы канала «Поворот на Право» подали в прокуратуру жалобу на организаторов чемпионата Moscow Cyber Cup по FIFA 19. Об этом сообщается на канале в Telegram. Они обратились с требованием о расследовании растрат Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий при проведении соревнований.
Авторы жалобы обратили внимание прокуратуры на высокие цены оказанных услуг. Среди прочего они отметили невероятную стоимость 60 тыс. копий документов, которые обошлись в 900 тыс. рублей. По их данным, в популярной сети копицентров цена услуги составляет примерно 156 тыс. рублей. Также организаторы приобрели 60 плакатов за 200 тыс. рублей. Ответ относительно принятия или отказа в рассмотрении жалобы поступит в течении 30 дней.
Скандальный турнир Moscow Cyber Cup прошёл 15 июня в «ЦСКА Арене». Бюджет чемпионата составил 37,5 млн рублей. По словам участников соревнований, количество посетителей составило около 10 человек, а среднее количество зрителей на трансляции — 86. После завершения соревнований глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы Александр Полинский заявил, что стоимость турнира была адекватной. Спустя несколько часов Полинский объявил об уходе с поста гендиректора. Подробную историю проведения мероприятия можно изучить здесь.
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