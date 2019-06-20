На организаторов турнира Moscow Cyber Cup подали жалобу в прокуратуру

Авторы канала «Поворот на Право» подали в прокуратуру жалобу на организаторов чемпионата Moscow Cyber Cup по FIFA 19. Об этом сообщается на канале в Telegram. Они обратились с требованием о расследовании растрат Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий при проведении соревнований.



Авторы жалобы обратили внимание прокуратуры на высокие цены оказанных услуг. Среди прочего они отметили невероятную стоимость 60 тыс. копий документов, которые обошлись в 900 тыс. рублей. По их данным, в популярной сети копицентров цена услуги составляет примерно 156 тыс. рублей. Также организаторы приобрели 60 плакатов за 200 тыс. рублей. Ответ относительно принятия или отказа в рассмотрении жалобы поступит в течении 30 дней.



Скандальный турнир Moscow Cyber Cup прошёл 15 июня в «ЦСКА Арене». Бюджет чемпионата составил 37,5 млн рублей. По словам участников соревнований, количество посетителей составило около 10 человек, а среднее количество зрителей на трансляции — 86. После завершения соревнований глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы Александр Полинский заявил, что стоимость турнира была адекватной. Спустя несколько часов Полинский объявил об уходе с поста гендиректора. Подробную историю проведения мероприятия можно изучить здесь.

Где деньги, дирекция? На что ушли миллионы Moscow Cyber Cup по FIFA Народные ансамбли, выступление мимов, звёздные ведущие и «американский» интернет — изучаем госзакупки и исполнителей скандального турнира.