Организатор Moscow Cyber Cup: стоимость проведения турнира была адекватной

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский прокомментировал низкий зрительский интерес турнира Moscow Cyber Cup среди поклонников FIFA 19. Он предположил, что причина низкой популярности в ошибках при рекламе соревнований.



«То, что мало зрителей, значит, что на таком уровне находится интерес к подобным мероприятиям и этому виду спорта в целом. Там участвовали ведущие российские игроки, соревнования проходили с 10 утра до 11 вечера. Но нужно понимать, что мы проводили подобные соревнования впервые. Возможно, в их раскрутке и позиционировании были допущены ошибки. Я от этого не отказываюсь.



Реклама была, и наружная, и в интернете. Может, её было недостаточно, будем анализировать. Повторюсь, я не отрицаю, что турнир не оправдал ожиданий. В будущем мы будем более внимательно выбирать партнёров в киберсообществе и тщательнее работать над привлечением зрителей на трибуны. Но я на сто процентов уверен, что стоимость проведения соревнований была абсолютно адекватной. Мы не давали повода для ничем не доказанных подозрений в финансовых махинациях», — рассказал Полинский изданию «Спорт-экспресс».



Чемпионат Moscow Cyber Cup прошёл 15 июня в Москве, на «ЦСКА Арене». Согласно сайту госзакупок, бюджет мероприятия составил более 37 млн рублей. Бывший сотрудник Epic Esports Events и основатель Sector Esports Марк Авербух выразил мнение в «Телеграм», что стоимость проведения мероприятия невероятно завышена, так как производственный бюджет подобного турнира составляет не более 15 млн рублей.

Где деньги, дирекция? На что ушли миллионы Moscow Cyber Cup по FIFA Народные ансамбли, выступление мимов, звёздные ведущие и «американский» интернет — изучаем госзакупки и исполнителей скандального турнира.