Организатор Moscow Cyber Cup: стоимость проведения турнира была адекватной

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Александр Полинский прокомментировал низкий зрительский интерес турнира Moscow Cyber Cup среди поклонников FIFA 19. Он предположил, что причина низкой популярности в ошибках при рекламе соревнований.
«То, что мало зрителей, значит, что на таком уровне находится интерес к подобным мероприятиям и этому виду спорта в целом. Там участвовали ведущие российские игроки, соревнования проходили с 10 утра до 11 вечера. Но нужно понимать, что мы проводили подобные соревнования впервые. Возможно, в их раскрутке и позиционировании были допущены ошибки. Я от этого не отказываюсь.
Реклама была, и наружная, и в интернете. Может, её было недостаточно, будем анализировать. Повторюсь, я не отрицаю, что турнир не оправдал ожиданий. В будущем мы будем более внимательно выбирать партнёров в киберсообществе и тщательнее работать над привлечением зрителей на трибуны. Но я на сто процентов уверен, что стоимость проведения соревнований была абсолютно адекватной. Мы не давали повода для ничем не доказанных подозрений в финансовых махинациях», — рассказал Полинский изданию «Спорт-экспресс».
Чемпионат Moscow Cyber Cup прошёл 15 июня в Москве, на «ЦСКА Арене». Согласно сайту госзакупок, бюджет мероприятия составил более 37 млн рублей. Бывший сотрудник Epic Esports Events и основатель Sector Esports Марк Авербух выразил мнение в «Телеграм», что стоимость проведения мероприятия невероятно завышена, так как производственный бюджет подобного турнира составляет не более 15 млн рублей.
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