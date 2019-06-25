OG выступит в первом раунде лузеров EPICENTER Major 2019 без N0tail

Команда OG вынуждена выступить в первом раунде нижней сетки EPICENTER Major 2019 с заменой. Согласно «твиттеру» организации, вместо Йохана N0tail Сундштейна выступит тренер состава Титуан Sockshka Мерло. Причиной стало плохое самочувствие киберспортсмена.

На старте EPICENTER Major 2019 Йохан N0tail Сундштейн пожаловался на проблемы со здоровьем. Групповой этап команда сыграла вместе с Sockshka, заняв последнее место. Позже организаторы перенесли встречу EG с OG из-за состояния игрока. Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, начало — в 19:00 мск. Команды сыграют на вылет в формате до одной победы (best-of-one).