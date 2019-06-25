Valve переработала баланс в Dota Underlords и добавила новый предмет

Компания Valve выпустила очередное обновление для проекта Dota Underlords. Разработчики внесли некоторые косметические изменения, добавили новые предметы и оптимизировали работу игры.
Общие изменения:
— исправлены свет и тени на доске;
— теперь игроки слышат шум с соседних досок;
— переработан алгоритм подбора противников, это сделано во избежание повторных матчей с одними и теми же соперниками;
— улучшена производительность игры на PC и мобильных платформах;
— исправлен расчёт требуемого места при загрузке обновлений мобильного клиента;
— исправлена ошибка с подсчётом бонусов предметов до старта битвы;
— исправлена ошибка с использованием способностей после хука от Pudge;
— слаженная атака троллей теперь суммируется;
— ИИ теперь использует навыки по области под целью, исправлены ошибки с анимацией способностей под летающими персонажами;
— для бонуса альянса драконов теперь требуется два юнита;
— бонус альянса драконов теперь открывает дополнительную способность;
— альянс задир теперь даёт «+8» к броне и «+9» к восстановлению здоровья; бонус удваивается, если стартовая армия меньше армии соперника;
— альянс рыцарей теперь даёт постоянное сопротивление к урону в 15/25/35% и дополнительные 20/25/30%, если вблизи есть рыцари;
— исправлена ошибка с переворотом игры на Android.
Герои:
Dragon Knight
— Breathe Fire стала базовым навыком;
— альянс драконов теперь добавляет способность Dragon Form;
— здоровье увеличено до 1000/2000/4000;
— регенерация здоровья увеличена на 10;
Puck
— альянс драконов теперь добавляет способность Phase Shift;
Viper
— альянс драконов теперь добавляет способность Corrosive Skin;
Keeper of the Light
— Illuminate теперь стоит 150 маны;
— здоровье уменьшено до 550/1100/2200.
Предметы:
Pocket Sand
— теперь уменьшает восстановление маны на 50% при нанесении урона; эффект накладывается на случайного врага в радиусе двух клеток, если никого не будет в радиусе одной клетки от приземления убийцы;
Desperate Measures
— теперь увеличивает восстановление маны при получении/нанесении урона на процент, равный бонусному урону от артефакта;
Wicked Intent
— теперь снижает регенерацию здоровья;
Pipe of Insight (новый предмет)
— добавляет 50% к магическому сопротивлению; как только запас маны вражеского юнита заполняется, срабатывает щит, блокирующий 400 магического урона по союзникам в радиусе одной клетки; работает один раз за сражение.
Полностью описание обновления опубликовано на сайте игры.
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