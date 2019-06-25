Valve переработала баланс в Dota Underlords и добавила новый предмет

Компания Valve выпустила очередное обновление для проекта Dota Underlords. Разработчики внесли некоторые косметические изменения, добавили новые предметы и оптимизировали работу игры.



Общие изменения:

— исправлены свет и тени на доске;

— теперь игроки слышат шум с соседних досок;

— переработан алгоритм подбора противников, это сделано во избежание повторных матчей с одними и теми же соперниками;

— улучшена производительность игры на PC и мобильных платформах;

— исправлен расчёт требуемого места при загрузке обновлений мобильного клиента;

— исправлена ошибка с подсчётом бонусов предметов до старта битвы;

— исправлена ошибка с использованием способностей после хука от Pudge;

— слаженная атака троллей теперь суммируется;

— ИИ теперь использует навыки по области под целью, исправлены ошибки с анимацией способностей под летающими персонажами;

— для бонуса альянса драконов теперь требуется два юнита;

— бонус альянса драконов теперь открывает дополнительную способность;

— альянс задир теперь даёт «+8» к броне и «+9» к восстановлению здоровья; бонус удваивается, если стартовая армия меньше армии соперника;

— альянс рыцарей теперь даёт постоянное сопротивление к урону в 15/25/35% и дополнительные 20/25/30%, если вблизи есть рыцари;

— исправлена ошибка с переворотом игры на Android.

Герои:

Dragon Knight

— Breathe Fire стала базовым навыком;

— альянс драконов теперь добавляет способность Dragon Form;

— здоровье увеличено до 1000/2000/4000;

— регенерация здоровья увеличена на 10;

Puck

— альянс драконов теперь добавляет способность Phase Shift;

Viper

— альянс драконов теперь добавляет способность Corrosive Skin;

Keeper of the Light

— Illuminate теперь стоит 150 маны;

— здоровье уменьшено до 550/1100/2200.

Предметы:

Pocket Sand

— теперь уменьшает восстановление маны на 50% при нанесении урона; эффект накладывается на случайного врага в радиусе двух клеток, если никого не будет в радиусе одной клетки от приземления убийцы;

Desperate Measures

— теперь увеличивает восстановление маны при получении/нанесении урона на процент, равный бонусному урону от артефакта;

Wicked Intent

— теперь снижает регенерацию здоровья;

Pipe of Insight (новый предмет)

— добавляет 50% к магическому сопротивлению; как только запас маны вражеского юнита заполняется, срабатывает щит, блокирующий 400 магического урона по союзникам в радиусе одной клетки; работает один раз за сражение.



Полностью описание обновления опубликовано на сайте игры.