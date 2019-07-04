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Бывшие чемпионы The International Newbee вылетели из открытой квалификации

Бывшие чемпионы The International Newbee вылетели из открытой квалификации
Киберспорт 0

Победители The International 4 Newbee вылетели из открытой китайской квалификации на The International, уступив Team Serenity.

Стоит отметить, что сейчас в Newbee не осталось ни одного игрока из чемпионского состава.

За выход в закрытые отборочные Team Serenity теперь сразится с другим бывшим чемпионом The International — Invictus Gaming. Newbee получит ещё один шанс на второй квалификации, которая пройдёт с 5 по 6 июля.

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