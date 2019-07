Бывшие чемпионы The International Newbee вылетели из открытой квалификации

Победители The International 4 Newbee вылетели из открытой китайской квалификации на The International, уступив Team Serenity.



Стоит отметить, что сейчас в Newbee не осталось ни одного игрока из чемпионского состава.



За выход в закрытые отборочные Team Serenity теперь сразится с другим бывшим чемпионом The International — Invictus Gaming. Newbee получит ещё один шанс на второй квалификации, которая пройдёт с 5 по 6 июля.