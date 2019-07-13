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Персонаж Borderlands 3 выполнил BottleCapChallenge, приведя в восторг фанатов

Персонаж Borderlands 3 выполнил BottleCapChallenge, приведя в восторг фанатов
Киберспорт / Другие игры 0

Персонаж из игры Borderlands 3 присоединился к популярному в соцсетях BottleCapChallenge.

На видео, опубликованном официальным аккаунтом игры Borderlands, один из психов вселенной Borderlands вместо бутылки попадает по голове карлика. Впрочем, от этого сумасшедший бандит ничуть не расстроился.

На момент публикации новости видео собрало более 800 тысяч просмотров и уже удостоилось многочисленных восторженных отзывов.

Вирусный ролик стал одним из элементов рекламы новой игры в серии — Borderlands 3. Её релиз запланирован на 13 сентября 2019 года.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте Borderlands 3 в «Твиттере»

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/Borderlands

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