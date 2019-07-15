Стали известны все участники The International 2019

Forward Gaming стала последним обладателем путёвки на The International. В финале североамериканской квалификации она обыграла J.Storm со счётом 3:1.



Таким образом, определились все 18 команд, которые выступят в Шанхае. 12 из них выявились по итогам DPC-сезона, а шесть — по итогам региональных квалификаций.



Напомним, что The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. Призовой фонд турнира уже составляет более $ 28 млн.