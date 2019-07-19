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Valve могут разрабатывать новую стелс-игру

Valve могут разрабатывать новую стелс-игру
Киберспорт / Dota 2 0

В последнем обновлении Dota 2 пользователи обнаружили отсылки к новому проекту от Valve. Автор канала Valve News Network обнаружил в файлах игры новые тэги, связанные со стелсом и искусственным интеллектом.

Отмечается, что проект под кодовым названием Citadel может являться отдельной игрой. Ранее пользователи уже замечали подобные файлы в Dota 2, однако связывали их с другими проектами Valve.

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