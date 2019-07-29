16-летний американец заработал $ 3 млн за победу на чемпионате мира по Fortnite

16-летний американец Кайл «Bugha» Гирсдорф стал победителем чемпионата мира по Fortnite и заработал $ 3 млн призовых, сообщает Yahoo Sports. Финал состоялся на арене Артура Эша в Нью-Йорке.
«Поначалу я нервничал, но затем сумел расслабиться и понять, что если я сконцентрируюсь, то могу забрать домой главный приз», — сказал победитель.
В финале он набрал 59 очков, опередив серебряного призёра на 26 пунктов. Второе и третье места также заняли американцы. Psalm за второе место заработал $ 1,8 млн, EpikWhale за третье – $ 1,2 млн.
$ 3 млн, заработанные Гирсдорфом, — это самый крупный приз для одного игрока за историю киберспорта. Благодаря этому достижению Кайл поднялся в топ-10 киберспортсменов по призовым. Он расположился на 10-й позиции, а лидирует KuroKy (Германия) – $ 4,2 млн.
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