Winstrike проведёт турнир в день левши совместно с Wargaming
13 августа в клубе Winstrike Arena пройдёт первый в мире чемпионат по World of Tanks «Одной левой». Мероприятие посвящено Международному дню левши.
Главным условием турнира будет игра левой рукой, но принять участие в нём могут все желающие независимо от преобладающей руки. Победителей ждут внутриигровые призы и подарки от команды Winstrike.
Начало турнира запланировано на 18:00 мск. Участие можно принять бесплатно, зарегистрировавшись на месте проведения «Одной левой» в Winstrike Arena, которая находится в ЦДМ на Лубянке в Москве.
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