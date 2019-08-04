Малкин выложил фото с игроком NAVI по CS:GO
В «инстаграме» хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина появилась совместная фотография с игроком Natus Vincere по CS:GO Егором flamie Васильевым. Малкин также пожелал NAVI удачи, видимо, имея в виду предстоящий чемпионат мира StarLadder Berlin Major.
Ранее хоккеист признавался, что активно следит за выступлениями Natus Vincere – в одном из недавних интервью он показал игровое кресло в цветах «рождённых побеждать», а также в соцсетях несколько раз желал команде удачи и поздравлял NAVI с успешными выступлениями.
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