Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 превысил $ 32 млн

Призовой фонд турнира The International 2019 по Dota 2 несколько минут назад достиг отметки в $ 32 млн. Сумма продолжит расти до окончания TI9 25 августа.

Напомним, начальный призовой фонд $1,6 млн увеличивается за счёт покупок игроками внутриигровых предметов в Dota 2, посвящённых турниру. Сейчас это самый крупный призовой фонд в истории киберспорта.

The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. Участие в мировом первенстве примут 18 лучших команд мира, наш регион представят Virtus.pro и Natus Vincere.