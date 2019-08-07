Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 превысил $ 32 млн
Призовой фонд турнира The International 2019 по Dota 2 несколько минут назад достиг отметки в $ 32 млн. Сумма продолжит расти до окончания TI9 25 августа.
Напомним, начальный призовой фонд $1,6 млн увеличивается за счёт покупок игроками внутриигровых предметов в Dota 2, посвящённых турниру. Сейчас это самый крупный призовой фонд в истории киберспорта.
The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. Участие в мировом первенстве примут 18 лучших команд мира, наш регион представят Virtus.pro и Natus Vincere.
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