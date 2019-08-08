Dendi и fng прокомментируют матчи The International 2019

Компания Valve назвала список ведущих, комментаторов и аналитиков, которые приглашены для работы на официальной трансляции The International 2019 в Шанхае. Как и прежде, эфир с места проведения будет вестись на английском, китайском и русском языках.

Всего на русскоязычной трансляции планируется задействовать 26 человек. Помимо сотрудников четырёх основных студий, рассказывать о чемпионате мира по Dota 2 будут профессиональные игроки Даниил Dendi Ишутин, Александр DkPhobos Кучеря и Артем fng Баршак.



Впервые приглашение на The International получили Степан DonStepan Шульга, Михаил Olsior Зверев и Антон 4liver Павлов.