Dendi и fng прокомментируют матчи The International 2019
Компания Valve назвала список ведущих, комментаторов и аналитиков, которые приглашены для работы на официальной трансляции The International 2019 в Шанхае. Как и прежде, эфир с места проведения будет вестись на английском, китайском и русском языках.
Всего на русскоязычной трансляции планируется задействовать 26 человек. Помимо сотрудников четырёх основных студий, рассказывать о чемпионате мира по Dota 2 будут профессиональные игроки Даниил Dendi Ишутин, Александр DkPhobos Кучеря и Артем fng Баршак.
Впервые приглашение на The International получили Степан DonStepan Шульга, Михаил Olsior Зверев и Антон 4liver Павлов.
- 8 августа 2019
-
10:48
- 7 августа 2019
-
23:02
-
18:01
-
17:39
-
17:14
- 6 августа 2019
-
23:45
-
22:29
-
17:57
-
09:21
- 5 августа 2019
-
23:18
-
20:32
-
20:09
-
18:20
-
17:00
-
11:24
- 4 августа 2019
-
22:14
-
21:54
-
14:15
-
13:50
- 2 августа 2019
-
22:42
-
16:24
-
15:19
- 1 августа 2019
-
21:50
-
21:43
-
16:47
-
15:12
- 31 июля 2019
-
21:18
-
20:59
-
13:57
-
12:19
-
12:10
- 30 июля 2019
-
16:29
-
13:50
-
13:40
-
08:40
Партнерский контент