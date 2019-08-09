В Virtus.pro рассказали о состоянии команды перед TI9

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о перемещении команды по Dota 2 с буткемпа в Китай, где через неделю стартует чемпионат мира The International 2019.
«Ребята улетели ещё 2 августа, чтобы нивелировать все риски, связанные с часовыми поясами и погодой. Перелёт прошёл хорошо, команда летела из Киева в Шанхай с пересадкой во Франкфурте.
Что касается условий пребывания ребят в Китае, всё достаточно стандартно, но комфортно. Большой дом, как у большинства команд, в котором они живут, тренируются и готовятся к The International. Но без особых излишеств, без бассейна и рыбалок, как было в Киеве. Тут уже настрой более конструктивный», — сказал Дворянкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа, призовой фонд превысит $ 32 млн. Virtus.pro считаются одним из главных фаворитов предстоящего турнира.
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