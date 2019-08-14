В Dota 2 добавили уникальный предмет для Tiny и модели крипов

В сегодняшнем обновлении Dota 2 в игру будут добавлены специальный предмет для героя Tiny и новые модели лайн-крипов. Предметы будут доступны при достижении определенных уровней в TI9 Battle Pass.

«Majesty of the Colossus» доступен при достижении 255 уровня, модели крипов – 182 уровня. Предмет для Tiny добавит в игру дополнительные анимации.

Напомним, Battle Pass доступен для покупки до окончания The International 2019, причем четверть доходов от продажи пополняет призовой фонд турнира.