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В Dota 2 добавили уникальный предмет для Tiny и модели крипов

В Dota 2 добавили уникальный предмет для Tiny и модели крипов
Киберспорт / Dota 2 0

В сегодняшнем обновлении Dota 2 в игру будут добавлены специальный предмет для героя Tiny и новые модели лайн-крипов. Предметы будут доступны при достижении определенных уровней в TI9 Battle Pass.

«Majesty of the Colossus» доступен при достижении 255 уровня, модели крипов – 182 уровня. Предмет для Tiny добавит в игру дополнительные анимации.

Напомним, Battle Pass доступен для покупки до окончания The International 2019, причем четверть доходов от продажи пополняет призовой фонд турнира.

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