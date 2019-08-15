Virtus.pro сыграли вничью второй матч группового этапа The International

Virtus.pro сыграли вничью второй матч группового этапа против китайской команды Royal Never Giveup. Первая карта ушла в копилку российского коллектива за 40 минут. Вторая карта ушла китайском коллективу более, чем за 43 минуты.

Свои следующие матчи Virtus.pro проведут завтра в 4:00 по мск против Vici Gaming и в 9:00 по мск против другого СНГ-коллектива — NAVI.

Сегодня, 15 августа, в Шанхае начался групповой этап чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Призовой фонд турнира составляет около $ 33 млн, борьбу за титул лучшей команды мира поведут 18 команд. СНГ представят две команды – Virtus.pro и Natus Vincere.