Virtus.pro потерпела первое поражение на The International 2019
Российская команда Virtus.pro проиграла лидеру группы B Vici Gaming из Китая в матче третьего тура группы B на The International 2019. Команда из Поднебесной продолжает беспроигрышную серию, возглавляя свою подгруппу со статистикой 6-0.
В параллельной встрече OG довольно легко смогла обыграть Evil Geniuses и вышла на чистое второе место в группе. В данный момент продолжаются матчи NiP – Fnatic и NAVI – Infamous.
По итогам группового этапа чемпионата мира по Dota 2 по четыре лучшие команды получат путёвки в верхнюю сетку плей-офф, 5-8-е места каждой группы – в нижнюю. Коллективы, занявшие девятые места, покинут The International, заработав около $ 80 тыс.
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