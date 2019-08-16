Virtus.pro потерпела первое поражение на The International 2019

Российская команда Virtus.pro проиграла лидеру группы B Vici Gaming из Китая в матче третьего тура группы B на The International 2019. Команда из Поднебесной продолжает беспроигрышную серию, возглавляя свою подгруппу со статистикой 6-0.

В параллельной встрече OG довольно легко смогла обыграть Evil Geniuses и вышла на чистое второе место в группе. В данный момент продолжаются матчи NiP – Fnatic и NAVI – Infamous.

По итогам группового этапа чемпионата мира по Dota 2 по четыре лучшие команды получат путёвки в верхнюю сетку плей-офф, 5-8-е места каждой группы – в нижнюю. Коллективы, занявшие девятые места, покинут The International, заработав около $ 80 тыс.