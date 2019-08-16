Группа А на The International 2019 – итоги второго дня
Европейская команда Team Secret остаётся лидером группы А после второго игрового дня The International 2019. Команда выиграла все четыре серии и делит первую строчку с PSG.LGD из Китая (8-2), которая провела на матч больше.
За попадание в верхнюю сетку чемпионата мира по Dota 2 борьбу ведут также Newbee, TNC Predator, The Alliance и Mineski. Главными претендентами на вылет после 5-го тура остаются Chaos Esports Club и Keen Gaming. Оба коллектива проиграли последние матчи дня.
Положение команд группы А The International 2019 после двух дней
Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. По итогам кругового турнира четыре лучших команды каждой группы получат путёвки в верхнюю сетку плей-офф, ещё четыре – в нижнюю. Коллектив, занявший девятое место, покидает TI9.
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