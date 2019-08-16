NAVI переиграли Ninjas in Pyjamas на The International 2019

СНГ-коллектив Natus Vincere одержал вторую победу за сегодняшний день. На этот раз украинская команда переиграла европейский коллектив Ninjas in Pyjamas со счётом 2:0. Ранее NAVI обыграли другой коллектив из СНГ — Virtus.pro.

Вторая победа подряд дала возможность подняться Natus Vincere на промежуточное второе место в таблице группы. Последний матч второго дня для группы B между Evil Geniuses и Vici Gaming продолжается в эти минуты.

Места в верхней сетке плей-офф The International 2019 получат четыре лучших команды каждой группы. Пятые-восьмые места отправятся в нижнюю сетку, последняя команда покидает турнир.