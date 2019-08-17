Группа A на The International 2019 – итоги третьего игрового дня

В Шанхае завершились матчи третьего дня группового этапа The International 2019. По его результатам в подгруппе А определились две команды, которые точно сыграют в верхней сетке плей-офф – PSG.LGD и Team Secret. Китайский коллектив Keen Gaming потерял шансы на топ-4, а Chaos Esports Club занимает последнее место и вылетает с турнира.
Остальные четыре коллектива в последнем туре будут вести борьбу за еще два места в верхней сетке, которые позволят продолжить выступления в плей-офф TI9 после одного поражения.
В групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 участники разделены на две подгруппы по девять команд. Четыре первых места из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, следующие четыре – в нижнюю. Последняя команда каждой группы выбывает из турнира.
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