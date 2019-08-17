Состоялась жеребьевка первого этапа StarLadder Berlin Major по CS:GO

На сайте StarLadder появились результаты посева участников первого этапа StarLadder Berlin Major – главного турнира сезона в дисциплине CS:GO. На стадии New Challengers Stage 16 команд проведут турнир по швейцарской системе – три победы позволят продолжить борьбу в следующем этапе, три поражения будут означать вылет коллектива с мейджора.
Первые матчи пройдут 23 августа в Берлине. Российская команда DreamEaters встретится с NRG Esports, forZe проведут игру с mousesports. Сообщается, что при составлении пар организаторы руководствовались показателем Эло, рассчитанным на основе позиций команд в мировом рейтинге с 4 марта.
Матчи первого и второго раунда пройдут 23 августа. До 26 августа будут определены восемь участников второго этапа, которые присоединятся к восьмерке лучших команд предыдущего чемпионата. В рамках StarLadder Berlin Major команды разыграют миллион долларов.
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