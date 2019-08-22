Стал известен следующий герой, который получит предмет качества Arcana в Dota 2
На The International 2019 были объявлены результаты голосования игроков за персонажа Dota 2, для которого будет создан следующий уникальный предмет Arcana – высшего качества в игре. Такие есть лишь у 14 из более чем сотни персонажей.
Обычно такие предметы добавляют герою не только детали внешнего вида, но такженовые анимации, портрет или озвучку. На сей раз в финале встретились Ogre Magi и Windranger – за Ogre Magi было отдано свыше 30 миллионов голосов, и именно этот персонаж праздновал победу.
Когда выйдет Arcana и какой она будет, пока не сообщается.
- 22 августа 2019
-
15:27
-
15:14
-
11:48
-
08:28
- 21 августа 2019
-
17:08
-
16:57
-
14:22
-
14:05
-
07:46
- 20 августа 2019
-
19:49
-
19:16
-
18:58
-
17:38
-
16:25
-
16:06
-
15:01
-
14:56
-
08:10
- 19 августа 2019
-
14:07
-
13:57
- 18 августа 2019
-
12:36
-
12:12
-
10:22
-
09:08
-
07:44
-
06:32
-
06:26
-
02:45
- 17 августа 2019
-
19:55
-
17:02
-
16:03
-
14:49
-
13:23
-
12:43
-
08:56
Партнерский контент