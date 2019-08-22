Стал известен следующий герой, который получит предмет качества Arcana в Dota 2

На The International 2019 были объявлены результаты голосования игроков за персонажа Dota 2, для которого будет создан следующий уникальный предмет Arcana – высшего качества в игре. Такие есть лишь у 14 из более чем сотни персонажей.

Обычно такие предметы добавляют герою не только детали внешнего вида, но такженовые анимации, портрет или озвучку. На сей раз в финале встретились Ogre Magi и Windranger – за Ogre Magi было отдано свыше 30 миллионов голосов, и именно этот персонаж праздновал победу.

Когда выйдет Arcana и какой она будет, пока не сообщается.