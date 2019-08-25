Юбилейный The International 2020 пройдёт в Стокгольме

В прямом эфире на трансляции гранд-финала The International 2019 было объявлено, что следующий, юбилейный The International пройдёт в Стокгольме, Швеция.

В ролике был представлен город и арена на которой пройдёт чемпионат мира, — Ericsson Globe. В ролике выступила мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр и отметила, что Dota у шведов в крови и у них уже есть много идей, как подарить миру настоящий праздник на время самого крупного турнира планеты.

Напомним, команда из Швеции уже становилась чемпионом The International. В 2013 году это удавалось The Alliance. Тогда в состав команды входили Йоаким Akke Актерхолл, Джерри EGM Лундквист, Хенрик AdmiralBulldog Анберг, Густав s4 Магнуссон и Джонатан Loda Берг.