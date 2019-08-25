OG — чемпионы The International 2019

Европейский коллектив OG со счётом 3:1 обыграл в гранд-финале The International 2019 другого представителя Европы — Team Liquid. Тем самым команда OG стала чемпионом мира по Dota 2 и первым двукратным победителем The International.

Для победы OG понадобилось четыре карты. Первую OG проиграла, но остальные были выиграны без особых проблем. У Liquid явно ощущались проблемы с драфтом героев и в моральном плане. OG не один раз переворачивала игру за считаные минуты и заканчивала её уже на базе противника.

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Помимо титула чемпиона мира OG зарабатывают 45% общего призового фонда – это сумма в размере $ 15 603 132. Это рекордный выигрыш в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработала чуть более $ 4 млн.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».