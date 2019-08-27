Ninja ответил Трампу, осудившему прославление насилия в видеоиграх

Известный стример Тайлер Ninja Блевинс отреагировал на речь президента США Дональда Трампа, который осудил «прославление насилия» в видеоиграх, а также отметил, что не намерен игнорировать опасность со стороны социальных сетей и Интернета. Заявление Трампа было вызвано терактом, произошедшим в США 4 августа.

«Насилие — это не видеоигры. Так и есть. Вы видели Minecraft? Какое насилие в Minecraft? Никакого», — приводит слова Ninja TMZ.

Ранее стало известно, что после заявления Трампа акции нескольких известных игровых компаний, в том числе Activision Blizzard и Electronic Arts, упали на 5%. Ранее разработчики заявляли, что игры не влияют на уровень агрессии человека. Это же подтверждали и данные различных исследований.