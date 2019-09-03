Макдэвид возглавил рейтинг игроков в NHL20, Кучеров и Овечкин — в топ-5

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид занял первое место в рейтинге игроков хоккейного симулятора NHL20. Его рейтинг составил 94 балла. На второй строчке расположился Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), у которого 93 балла. Места с третьего по пятое заняли Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). У каждого из них по 92 балла.
Из россиян помимо Кучерова и Овечкина в списке 50 лучших хоккеистов оказались вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», девятое место, 91 балл), нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 11-е место, 90 баллов), вратарь Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 23-е место, 90 баллов), действующий обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 28-е место, 89 баллов) и нападающий Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 36-е место, 89 баллов).
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