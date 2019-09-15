AVANGAR победили forZe в финале BLAST Pro Series

В Москве завершился российский этап серии BLAST Pro Series по дисциплине CS:GO. В финале турнира встретились две СНГ-команды, которые в ходе группового этапа одержали по три победы.

Серия началась с победы казахской AVANGAR (16:13 на карте Overpass), однако вскоре forZe удалось восстановить паритет – встреча на Inferno закончилась со счётом 16:12 в пользу команды из России. В решающем сете финалисты недавнего мейджора оказались сильнее, уверенно победив со счетом 16:6 (локация Dust II).

AVANGAR получают $125,000 и первый титул, forZe за второе место получат $50,000.