Unicorns Of Love выиграла Континентальную лигу и представит регион на ЧМ по LoL

В московской студии Riot Games завершилась финальная серия Континентальной лиги СНГ по League of Legends. Unicorns Of Love в упорной борьбе одержала победу над Vega Squadron, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «акул».

Таким образом, Unicorns of Love как чемпион летнего сезона будет представлять русскоязычный регион на чемпионате мира по League of Legends в Европе. «Единороги» также получат два миллиона рублей за победу в Континентальной лиге, Vega – миллион за второе место.

Всего участие в 2019 World Championship примут участие 24 команды из всех основных регионов. Российская команда начнёт турнир с первого этапа, он пройдёт со 2 по 10 октября в Берлине.