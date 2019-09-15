Unicorns Of Love выиграла Континентальную лигу и представит регион на ЧМ по LoL
В московской студии Riot Games завершилась финальная серия Континентальной лиги СНГ по League of Legends. Unicorns Of Love в упорной борьбе одержала победу над Vega Squadron, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «акул».
Таким образом, Unicorns of Love как чемпион летнего сезона будет представлять русскоязычный регион на чемпионате мира по League of Legends в Европе. «Единороги» также получат два миллиона рублей за победу в Континентальной лиге, Vega – миллион за второе место.
Всего участие в 2019 World Championship примут участие 24 команды из всех основных регионов. Российская команда начнёт турнир с первого этапа, он пройдёт со 2 по 10 октября в Берлине.
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