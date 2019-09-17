В League of Legends играет больше геймеров, чем в топ-10 игр Steam в сумме

Разработчик League of Legends компания Riot Games анонсировала дату празднования юбилея игры. 16 октября популярной MOBA исполнится 10 лет, а в 18:00 пройдёт специальный русскоязычный стрим. Команда московского офиса Riot Games обещает ответить на вопросы зрителей, провести большой розыгрыш призов и раскрыть детали большого патча TeamFight Tactics и изменения середины сезона.

В анонсе отмечается, что число игроков в League of Legends каждый день превышает 8 млн человек одновременно. Данные рассчитаны на основе среднего ежедневного PCU (peak concurrent users – максимального количества одновременных пользователей). Это больше, чем в в первые 10 игр в рейтинге Steam суммарно.

Также Riot Games показали пользователям обновлённый логотип League of Legends (на фото выше), который посвящён юбилею с даты выхода игры. Для тех, кто любит ранние празднования, эфир начнётся в 4:00, однако основное шоу Riot Pls по Лиге Легенд пройдёт вечером.