В League of Legends играет больше геймеров, чем в топ-10 игр Steam в сумме

Разработчик League of Legends компания Riot Games анонсировала дату празднования юбилея игры. 16 октября популярной MOBA исполнится 10 лет, а в 18:00 пройдёт специальный русскоязычный стрим. Команда московского офиса Riot Games обещает ответить на вопросы зрителей, провести большой розыгрыш призов и раскрыть детали большого патча TeamFight Tactics и изменения середины сезона.
В анонсе отмечается, что число игроков в League of Legends каждый день превышает 8 млн человек одновременно. Данные рассчитаны на основе среднего ежедневного PCU (peak concurrent users – максимального количества одновременных пользователей). Это больше, чем в в первые 10 игр в рейтинге Steam суммарно.
Также Riot Games показали пользователям обновлённый логотип League of Legends (на фото выше), который посвящён юбилею с даты выхода игры. Для тех, кто любит ранние празднования, эфир начнётся в 4:00, однако основное шоу Riot Pls по Лиге Легенд пройдёт вечером.
- 17 сентября 2019
-
18:30
-
17:57
- 16 сентября 2019
-
16:13
- 15 сентября 2019
-
21:46
-
20:22
-
13:45
-
13:33
- 14 сентября 2019
-
17:47
- 13 сентября 2019
-
16:37
- 9 сентября 2019
-
17:40
- 8 сентября 2019
-
22:16
- 7 сентября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00
- 3 сентября 2019
-
17:33
-
10:55
-
10:37
- 2 сентября 2019
-
19:13
-
13:32
- 1 сентября 2019
-
17:16
- 31 августа 2019
-
20:19
-
18:23
-
09:47
- 30 августа 2019
-
21:00
-
17:50
- 29 августа 2019
-
16:11
-
16:09
- 28 августа 2019
-
22:18
-
00:57
- 27 августа 2019
-
22:52
-
16:35
-
13:57
- 26 августа 2019
-
13:33
-
00:33
- 25 августа 2019
-
23:40