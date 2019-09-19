Хидео Кодзима представит Death Stranding в Москве

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима примет участие в выставке «Игромир-2019», чтобы представить российским геймерам свою новую игру Death Stranding.



Как стало известно, Кодзима появится на «Игромире» 5 октября. Геймдизайнер представит новые детали проекта, ответит на вопросы об игре и примет участие в фотосессии. Кроме того Хидео выступит на закрытой конференции.



Ежегодная выставка «Игромир» пройдёт в Москве с 3 по 6 октября. Помимо Хидео Кодзимы Death Stranding также представит актёр Мадс Миккильсен, исполнивший в игре одну из главных ролей.

Death Stranding станет первой игрой Кодзимы после ухода геймдизайнера из Konami. Экшен с открытым миром выйдет на консоли PlayStation 4 в конце 2019 года.