Хидео Кодзима представит Death Stranding в Москве
Японский геймдизайнер Хидео Кодзима примет участие в выставке «Игромир-2019», чтобы представить российским геймерам свою новую игру Death Stranding.
Как стало известно, Кодзима появится на «Игромире» 5 октября. Геймдизайнер представит новые детали проекта, ответит на вопросы об игре и примет участие в фотосессии. Кроме того Хидео выступит на закрытой конференции.
Ежегодная выставка «Игромир» пройдёт в Москве с 3 по 6 октября. Помимо Хидео Кодзимы Death Stranding также представит актёр Мадс Миккильсен, исполнивший в игре одну из главных ролей.
Death Stranding станет первой игрой Кодзимы после ухода геймдизайнера из Konami. Экшен с открытым миром выйдет на консоли PlayStation 4 в конце 2019 года.
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