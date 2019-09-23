Российская Unicorns of Love узнала соперников на ЧМ по League of Legends

Сегодня, 23 сентября прошла жеребьёвка первого группового этапа чемпионата мира по League of Legends, который пройдёт со второго по восьмое октября в Берлине. 12 команд будут поделены на четыре группы, в которых будут проведены двухкруговые турниры. Затем победители встретятся со вторыми местами других групп, чтобы определить четверку, которая пройдёт в следующий этап.
Соперниками летнего победителя Континентальной Лиги СНГ Unicorns of Love по группе А станут чемпион Океании MAMMOTH из Австралии и американская Clutch Gaming, которая выиграла слот на ЧМ в региональном финале. Все матчи пройдут 2-5 октября в берлинской LEC Studio.
Чемпионат мира по League of Legends пройдёт осенью в трёх городах Европы – Берлин примет предварительные этапы, а Париж и Мадрид – главные матчи плей-офф. Действующим победителем является Invictus Gaming из Китая, которая выиграла $ 2,4 млн.
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