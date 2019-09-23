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Российская Unicorns of Love узнала соперников на ЧМ по League of Legends

Российская Unicorns of Love узнала соперников на ЧМ по League of Legends
Киберспорт / League of Legends 0

Сегодня, 23 сентября прошла жеребьёвка первого группового этапа чемпионата мира по League of Legends, который пройдёт со второго по восьмое октября в Берлине. 12 команд будут поделены на четыре группы, в которых будут проведены двухкруговые турниры. Затем победители встретятся со вторыми местами других групп, чтобы определить четверку, которая пройдёт в следующий этап.

Соперниками летнего победителя Континентальной Лиги СНГ Unicorns of Love по группе А станут чемпион Океании MAMMOTH из Австралии и американская Clutch Gaming, которая выиграла слот на ЧМ в региональном финале. Все матчи пройдут 2-5 октября в берлинской LEC Studio.

Чемпионат мира по League of Legends пройдёт осенью в трёх городах Европы – Берлин примет предварительные этапы, а Париж и Мадрид – главные матчи плей-офф. Действующим победителем является Invictus Gaming из Китая, которая выиграла $ 2,4 млн.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Сообщество League of Legends: Киберспорт ВКонтакте

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