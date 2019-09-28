Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere. Капитаном Virtus.pro снова станет саппорт Алексей Solo Березин.



Их места займут Роман Resolut1on Фоминок и малоизвестный игрок Егор epileptickid Кидов. При этом саппорт команды Владимир RodjER Никогосян будет выставлен на трансфер. Кто его заменит, пока не сообщается. Руководство обещает объявить имя последнего игрока до конца отборочных.



Epileptic-kid также не гарантировал себе места в составе: на данный момент он находится на просмотре. После квалификаций его роль может быть пересмотрена.



До этого момента в составе Virtus.pro за три сезона произошла лишь одна замена. Однако после провала на The International 2019 (пятёрка заняла 9-12-е место) было принято решение о глобальных перестановках.