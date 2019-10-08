Роман RAMZEs Кушнарёв выиграл первые отборочные в составе американской команды

Новый состав американской команды Evil Geniuses по Dota 2, в который входит российский игрок Роман RAMZEs Кушнарёв, одержал уверенную победу в американской квалификации к первому рейтинговому турниру сезона DPC 2019/20.
Evil Geniuses одержал четыре победы (в том числе одну техническую) в четырёх матчах группы, после чего переиграли Quincy Crew со счётом 2:1. Теперь команда примет участие в первом из пяти мэйджоров нового сезона, который пройдёт в Китае с 16 по 24 ноября.
Всего на MDL Chengdu Major сыграют 16 команд из всех основных регионов. Участники от русскоязычного региона определятся вечером 8 октября – на две путёвки претендуют Gambit Esports, Positive Guys, HellRaisers и Old but Gold. VP и NAVI покинули квалификацию после группового этапа.
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