Sony объявила дату выхода консоли PlayStation 5

На сайте компании Sony появилась информация, что новая игровая консоль компании PlayStation 5 поступит в продажу через год – в конце 2020 года. Стоимость и точную дату авторы обещали назвать позднее, зато рассказали о некоторых особенностях новинки.
PlayStation 5 будет оснащена контроллером с новой системой вибрации. Отмечается, что игроки смогут ощутить разницу между подкатом в FIFA и аварией в гоночном симуляторе. Кроме того, Sony планируют улучшить управление за счёт дополнительного программирования некоторых кнопок: теперь разработчики игр смогут менять сопротивление нажатию.
Другие детали о PS5 компания также пообещала сообщить позднее. Информация о разработке консоли девятого поколения появилась осенью 2018 года. Производство компонентов приставки планировали начать в третьем квартале 2020 года.
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