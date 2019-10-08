Sony объявила дату выхода консоли PlayStation 5

На сайте компании Sony появилась информация, что новая игровая консоль компании PlayStation 5 поступит в продажу через год – в конце 2020 года. Стоимость и точную дату авторы обещали назвать позднее, зато рассказали о некоторых особенностях новинки.

PlayStation 5 будет оснащена контроллером с новой системой вибрации. Отмечается, что игроки смогут ощутить разницу между подкатом в FIFA и аварией в гоночном симуляторе. Кроме того, Sony планируют улучшить управление за счёт дополнительного программирования некоторых кнопок: теперь разработчики игр смогут менять сопротивление нажатию.

Другие детали о PS5 компания также пообещала сообщить позднее. Информация о разработке консоли девятого поколения появилась осенью 2018 года. Производство компонентов приставки планировали начать в третьем квартале 2020 года.